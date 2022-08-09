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Hatayspor Berke Önde'yi kadrosuna kattı

Hatayspor Berke Önde'yi kadrosuna kattı
Hatayspor Berke Önde'yi kadrosuna kattı

Hatayspor, Beşiktaş alt yapısında yetişen Berke Önde ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Bordo-beyazlı kulüp, daha önce Tarsus İdman Yurdu ve Isparta 32 Spor takımlarında forma giyen 22 yaşındaki genç forvet oyuncusu Berke Önde'yi kadrosuna kattığını açıkladı. Hatayspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, “Genç forvet oyuncusu Berke Önde ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. İmza törenine Onursal Başkanımız Lütfü Savaş, Başkan Vekilimiz Prof. Dr. Mustafa Özat, Başkan Vekilimiz Aydın Toksöz, Genel Sekreterimiz Rahmi Vardı ve Altyapı, Yönetim Koordinatörümüz Mithat Baklacı katıldı” ifadelerine yer verdi.

Gökhan Aklan

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