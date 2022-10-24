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Hatayspor - Beşiktaş Maçı Canlı Anlatım

Hatayspor - Beşiktaş Maçı Canlı Anlatım
Hatayspor - Beşiktaş Maçı Canlı Anlatım

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, Atakaş Hatayspor'a konuk oluyor.

HATAYSPOR 0-1 BEŞİKTAŞ

Maçtan Dakikalar

 

1' Hakemin ilk düdüğüyle maç başladı

1' Beşiktaş Weghorst'un golüyle 1-0 öne geçti.

11' Weghorst ceza sahasında savunmanın müdahalesiyle yerde kaldı. Karar penaltı.

13' VAR incelemesinin ardından Beşiktaş'ın kazandığı penaltı ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

22' Saba'nın sol kanattan ortasında Ersin hızlı davranarak topu yumrukla kornere gönderdi.

 29' Masuaku sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta içeri ortaladı. Arka direkte topla buluşan Weghorst, topu kale önüne gönderdi. Tayyip Talha'nın dokunduğu top ağlara gitti ancak gol ofsayt nedeniyle geçerlilik kazanmadı.

39' Beşiktaş kendi yarı alanında hazırlık paslarıyla ileri çıkmaya çalışıyor.

 45' İlk yarı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

 

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İLK 11'LER

Hatayspor': Erce, Burak, Adekugbe, Vranjes, Kamil Ahmet, Lobjanidze, Aabid, El Kaabi, Boudjemaa, Onur Ergün, Ze Luis

Beşiktaş: Ersin, Montero, Masuaku, Rosier, Tayyip Talha, Josef, Salih, Dele Alli, Muleka, N'Koudou, Weghorst

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