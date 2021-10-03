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Hatayspor, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti

Hatayspor, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti
Hatayspor, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti

Süper Lig’in 8. haftasında Yeni Malatyaspor, Hatayspor’u ağırladı. Karşılaşma konuk takımın 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar 

22. dakikada hızlı gelişen Yeni Malatyaspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Tetteh'in sert şutu direğin hemen yanından auta çıktı.

31. dakikada sol kanattan Munir'in ceza alanına ortasında iyi yükselen Nshimirimana'nın kafa vuruşu üstten dışarı gitti.

35. dakikada Lobzhanidze'nin ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan El Kaabi'nin şutunda savunmaya da çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

50. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Traore'nin sert şutunu kaleci Ertaç kornere çeldi.

70. dakikada Louis'in ortasında ceza sahası içinde Kamara'nın kafa vuruşunda top ağlara gitti. 0-2

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, Mehmet Kısal

Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Haddadi, Sadık Çiftpınar, Semih Kaya (Hafez dk. 59), Wallace, Aabid, Ndong, Mounir (Mallan dk. 69), Mustafa Eskihellaç, Nshimirimana (Walter dk. 46), Tetteh

Yedekler: Ahmet, Awuku, Rahman Buğra, Mert Örnek, Haqi Osman, Mert Miraç, Muhammed Emin

Teknik Direktör: İrfan Buz
Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet, Fatih Kurucuk, Burak Öksüz, Adekugbe, Boudjemaa, Riberio, Lobzhanidze (Kamara dk. 67), Traore (Emre Çolak dk. 90 ?), Louis (Sadık Baş dk. 90 ?), El Kaabi (Berktuğ dk. 90 ?)

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Burak Can, Simon, Muhammed Mert, Bülent Cevahir, Eren Fansa

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Goller: El Kaabi (dk. 35), Kamara (dk. 70) (Hatayspor)

Sarı kartlar: El Kaabi, Munir,Boudjemaa (Hatayspor), Ndong, Sadık Çiftpınar (Yeni Malatyaspor)

Veysel Korkmaz - Numan Güder

 

 

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