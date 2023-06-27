Hatayspor, Görkem Sağlam'ı kadrosuna kattı

Hatayspor, son olarak Giresunspor forması giyen orta saha oyuncusu Görkem Sağlam'ı kadrosuna kattı. Bordo-beyazlı kulüpten, 25 yaşındaki futbolcunun transferine ilişkin yapılan açıklamada, “Hatayspor ile 3 yıllık sözleşmeye imza atan oyuncumuza bordo-beyaz formamız altında sonsuz başarılar diliyor ve hoş geldin diyoruz” ifadeleri kullanıldı. Görkem, geride kalan sezonda Giresunspor forması ile 31 maça çıkarken, 2 gol kaydetti.

Necati İvgin

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