İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Hatayspor, Görkem Sağlam'ı kadrosuna kattı

Hatayspor, Görkem Sağlam'ı kadrosuna kattı
Hatayspor, Görkem Sağlam'ı kadrosuna kattı

Hatayspor, geçtiğimiz sezon Giresunspor'da oynayan Görkem Sağlam ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Hatayspor, son olarak Giresunspor forması giyen orta saha oyuncusu Görkem Sağlam'ı kadrosuna kattı. Bordo-beyazlı kulüpten, 25 yaşındaki futbolcunun transferine ilişkin yapılan açıklamada, “Hatayspor ile 3 yıllık sözleşmeye imza atan oyuncumuza bordo-beyaz formamız altında sonsuz başarılar diliyor ve hoş geldin diyoruz” ifadeleri kullanıldı. Görkem, geride kalan sezonda Giresunspor forması ile 31 maça çıkarken, 2 gol kaydetti.

Necati İvgin

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.