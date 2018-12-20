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Hatayspor kupada turladı

Hatayspor kupada turladı
Hatayspor kupada turladı

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu rövanş maçında Hatayspor evinde karşılaştığı Gençlerbirliği’ni 2-0 mağlup etti. İlk maçı 2-1 kaybeden Hatay ekibi, deplasmanda atılan gol avantajı ile tur atladı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu rövanş maçında Hatayspor evinde karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti. İlk maçı 2-1 kaybeden Hatay ekibi, deplasmanda atılan gol avantajı ile tur atladı.

Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Cemal Alpay, Cem Özbay
Hatayspor: Ömer, Yasin, Sadi (Yılmaz Özeren dk. 32), Soner, Mehmet, Karim (Hamza Gür dk. 74), Gökhan (Caner Hüseyin Bağ dk. 46), Korkishko, Maiga, Sinan, Özgür
Yedekler: Süleyman Çamlıca, Selim Ilgaz, Yusuf Abdioğlu
Teknik Direktör: İlhan Palut
Gençlerbirliği: Emrullah, Halil, Berat, Arnason, Baruffi, Canberk (Metehan Mert dk. 71), Mahmut, Matei (Cengizhan Akgün dk. 75) Rahmetullah, Da Silva, Bekir (Emre Gündoğdu dk. 46)
Yedekler: Taha Cengiz Demirtaş, Alper Uludağ
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Goller: Sinan Kurumuş (dk. 37), Caner Hüseyin Bağ (dk. 49) (Hatayspor)
Sarı kartlar: Karim (Hatayspor), Bekir Yılmaz, Emre Gündoğdu, Arnason (Gençlerbirliği) 

Gökhan Aklan 

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