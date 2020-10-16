Hatayspor Osman Çalğın Tesisleri karantinaya alındı

Hatayspor'da korona virüs şoku yaşanıyor. 6 futbolcusunda korona virüs çıkan Güney ekibinde, pazar günü oynanacak olan BB Erzurumspor karşılaşması öncesinde rutin testler gerçekleşmişti. Bugün açıklanan sonuçların ardından 6 futbolcuya ek olarak 11 futbolcuda daha korona virüs çıktı. Toplamda 17 futbolcusunun yanı sıra 1 personel ve Teknik Direktör Ömer Erdoğan'ın test sonuçlarının pozitif çıkmasıyla birlikte pozitif vaka sayısı 19 olan Hatayspor'da tesisler karantinaya alındı.

Hatayspor Osman Çalğın Tesisleri karantina altına alınırken, Hatayspor'da BB Erzurumspor karşılaşması öncesinde toplam 17 futbolcu korona virüse yakalanmış oldu.

Hatayspor Kulübü'nden yapılan açıklamada "Bu sabah yapılan Covio-19 testlerinde, 6 futbolcumuza ilaveten 11 futbolcumuzun, Teknik Direktörümüz Ömer Erdoğan'ın ve bir kulüp personelimizin testi pozitif çıkmış olup, toplamda 17 futbolcumuzda Covid-19 virüsüne rastlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Gökhan Aklan

Türkiye Futbol Federasyonu, Hatayspor-BB Erzurumspor maçını erteledi

İSTANBUL (İHA) - Hatayspor'da 17 futbolcunun yanı sıra 1 personel ve Teknik Direktör Ömer Erdoğan'ın korona virüse yakalanması sebebiyle Türkiye Futbol Federasyonu, Hatayspor-BB Erzurumspor maçını erteledi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Hatayspor-BB Erzurumspor karşılaşmasının ertelenmesine karar verdi. 17 futbolcusunun korona virüs testi pozitif çıkan Hatayspor'un A takım kadrosunda bulunan negatif oyuncu sayısının 14'ün altına düşmesi nedeniyle 'Covid-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat' hükümleri gereğince karşılaşma, TFF'nin belirleyeceği ileri bir tarihe ertelendi.