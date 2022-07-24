İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Hatayspor, Ruben Riberio ile sözleşme yeniledi

Hatayspor, Ruben Riberio ile sözleşme yeniledi
Hatayspor, Ruben Riberio ile sözleşme yeniledi

Hatayspor, tecrübeli orta saha oyuncusu Ruben Riberio ile 2 yıllık sözleşme yeniledi.

Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Hatayspor, transferler çalışmalarına da devam ediyor. Bordo-beyazlı ekip, tecrübeli orta saha oyuncusu Ruben Riberio ile yeniden anlaşarak 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Hatayspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Tecrübeli orta saha oyuncumuz Ruben Ribeiro 2 yıl daha Atakaş Hatayspor'umuzda forma giyecek. Ruben Ribeiro sezon başı Erzurum kampına katılmış olup teknik ekibimizin eşliğinde bireysel çalışmalarına başlamıştır" ifadelerine yer verildi.

Gökhan Aklan
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.