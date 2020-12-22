Hatayspor Trabzonspor Canlı Anlatım

HATAYSPOR 0-0 TRABZONSPOR

Canlı Anlatım

1' Maç başladı

5' Hatayspor atağında sağ kanattan çizgiye inen Akintola'nın ortaya çevirdiği topa Diouf dokunamadı.

15' Trabzonspor etkili geldi! Djaniny'nin karşı karşıya vuruşunu kaleci Munir çıkardı.

20' Hatayspor kanatları kullanarak tehlike oluşturmaya çalışıyor.

27' Serkan Asan'ın ön direğe yerden ortasına Flavio hareketlendi ancak top kaleci Munir'de kaldı.

30' Baker'ın kullandığı serbest vuruşta uzak köşeye doğru giden top direğin hemen üzerinden auta çıktı.

41' Hatayspor etkili geldi! Savunma arkasına sarkan Diouf'un şutunda Vitor Hugo son anda kayarak tehlikeye engel oldu.

45' İlk yarı sona erdi.

45' İkinci yarı başladı.

48' Traore'nin geriye doğru bıraktığı topa yay üzerinde Aabid sağ ayağının dışıyla müthiş bir vuruş yaptı, kaleci Uğurcan aynı güzellikte bir hamleyle topu kornere tokatladı.

49' Hatayspor'un kullandığı köşe vuruşunun devamında Akintola sağ çaprazdan sert vurdu, kaleci Uğurcan yine topu çıkardı. Sonrasında Pablo'nun kafa vuruşunda top auta çıktı.

53' Hatayspor yine etkili geldi! Popov'un ortasında Flavio'nun sektirdiği topu Akintola kale ağzına çevirdi, Diouf'un dokunuşunda top bir kez daha Uğurcan'da kaldı.

61' Trabzonspor'da Abdülkadir Parmak çıktı yerine Yusuf Sarı girdi.Abdulkadir Parmak - Yusuf Sari

------------

Karşılaşmanın ilk 11'leri

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan Asan, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon, Abdulkadir Parmak, Flavio, Lewis Baker, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Pablo, Katranis, Rayane, Traore, Ribeiro, Boupendza, Akintola, Diouf.