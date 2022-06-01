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Hatayspor'da futbol danışmanlığına Hasan Anıl Eken getirildi

Hatayspor'da futbol danışmanlığına Hasan Anıl Eken getirildi
Hatayspor'da futbol danışmanlığına Hasan Anıl Eken getirildi

A. Hatayspor, futbol danışmanlığı görevi için Dr. Hasan Anıl Eken ile anlaştı.

Kulübün resmi sosyal medya hesaplarında yer alan açıklamada, “Kulübümüz futbol danışmanı olarak Dr. Hasan Anıl Eken ile anlaşmıştır, kendisine görevinde başarılar dileriz. Atakaş Hatayspor'a hoş geldin” ifadeleri kullanıldı.
Dr. Hasan Anıl Eken ise imzalanan anlaşmanın ardından yaptığı açıklamada, “Hatayspor ile futbol danışmanı olarak sözleşme imzaladım. Bu fantastik kulübün bir parçası olduğum için mutlu ve heyecanlıyım. Değerli Onursal Kulüp Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş ve ayrıca değerli yönetim kurulu üyelerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Hatayspor için çok sıkı çalışacağıma söz verebilirim. Stadyumumuzda taraftarlarımızla buluşmak için sabırsızlanıyorum” şeklinde konuştu.

Adem Karagöz

 

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