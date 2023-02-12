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Hataysporlu Christian Atsu'nun kardeşinin endişeli bekleyişi sürdürüyor

Hataysporlu Christian Atsu'nun kardeşinin endişeli bekleyişi sürdürüyor
Hataysporlu Christian Atsu'nun kardeşinin endişeli bekleyişi sürdürüyor

Hatay’da depremde yerle bir olan 250 daireli Rönesans Rezidans’ın enkazında kalan Hataysporlu Christian Atsu’dan hala haber alınamazken, futbolcunun kardeşinin endişeli bekleyişi sürdürüyor.


Hatay'da 12 katlı, 250 daireli Rönesans Rezidans, Kahramanmaraş merkezli depremlerle yerle bir oldu. Enkazda arama kurtarma çalışmaları devam ederken, binada yakını olan vatandaşlar ise çaresizce bekleyişlerini sürdürüyor. Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'nun kardeşi Isaac Twasam ve oyuncunun menajeri Nana Sechre de binanın enkazı önünde bekleyişini sürdürüyor. 31 yaşındaki futbolcunun yakınları enkazdaki arama kurtarma çalışmalarını yakından takip ederken, Atsu'dan gelecek umutlu haberi bekliyor. Ganalı oyuncunun kardeşi ve menajerinin oldukça üzgün oldukları gözlendi.

İsmail Yasin Akçın - Mehmet Barlas
 

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