Hataysporlu futbolcu Christian Atsu hayatını kaybetti

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hataysporlu futbolcu Christian Atsu, Hatay'da enkaz altında kalmış, arama kurtarma çalışmaları devam etmişti. Atsu ile ilgili kötü haber geldi. 12 gün sonra enkazdan çıkarılan Atsu, hayatını kaybetti. Hatayspor'un sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Göçük altında kalarak hayatını kaybeden futbolcumuz Christian Atsu'nun cenazesi memleketi Gana'ya gönderilmek üzere yola çıkmıştır. Seni unutmayacağız Atsu. Mekanın cennet olsun güzel insan. Üzüntümüzün tarifi yok. Huzur içinde uyu" denildi.

Spor dünyasıdan Christian Atsu için taziye mesajları

Hatay'da depremde hayatını kaybeden Hataysporlu futbolcu Christian Atsu için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve spor dünyası taziye mesajları yayımladı. Hayatını kaybeden Christian Atsu için başsağlığı mesajlarında şu ifadeler kullanıldı:

Türkiye Futbol Federasyonu

"Spor Toto Süper Lig kulüplerinden Atakaş Hatayspor'un futbolcusu Christian Atsu'nun ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Christian Atsu'nun ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve Hatayspor camiasına başsağlığı dileriz. Depremde kaybettiğimiz tüm canlarımızın acısını derinden yaşıyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Aziz milletimizin başı sağ olsun"

Fenerbahçe

"Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'nun vefat ettiği haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Christian Atsu'ya Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve Hatayspor camiasına başsağlığı dileriz"

Galatasaray

"Hatayspor futbolcusu Christian Atsu'nun ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendik. Christian Atsu'nun ailesine, sevenlerine ve Hatayspor camiasına başsağlığı dileriz"

Beşiktaş

"Christian'ı kaybettik, hep kalbimizde olacaksın Christian Atsu. Christian Atsu'nun ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve Hatayspor camiasına başsağlığı dileriz"

Başakşehir

"Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'nun hayatını kaybettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Christian Atsu'nun ailesine, sevenlerine ve Hatayspor camiasına başsağlığı dileriz"

Trabzonspor

"Hatayspor'un futbolcusu Christian Atsu'nun deprem felaketi sonucu hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Christian Atsu'nun ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve Atakaş Hatayspor camiasına başsağlığı dileriz"

Fatih Karagümrük

"Hatayspor'un Ganalı oyuncusu Christian Atsu'nun meydana gelen depremde hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Atsu'ya Allah'tan rahmet; kederli ailesine, sevenlerine ve Hatayspor camiasına başsağlığı dileriz"

Ümraniyespor

"Ülkemizde meydana gelen deprem felaketi nedeniyle enkaz altında kalan Christian Atsu'nun cansız bedenine ulaşıldığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ailesine, sevenlerine ve Hatayspor camiasına başsağlığı dileriz"

Konyaspor

"Hatayspor futbolcusu Christian Atsu'nun vefat ettiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Christian Atsu'ya Allah'tan rahmet; ailesi başta olmak üzere Hatayspor camiasına başsağlığı dileriz. Mekanın cennet olsun"

Adana Demirspor

"Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'nun vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Oyuncuya Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Hatayspor camiasına başsağlığı dileriz"

Ankaragücü

"Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'nun vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Atsu'ya Allah'tan rahmet; ailesine ve Hatayspor camiasına baş sağlığı dileriz"

Alanyaspor

"Hatayspor'un futbolcusu Christian Atsu'nun ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Christian Atsu'nun ailesine, yakınlarına ve Hatayspor camiasına başsağlığı dileriz"

Kasımpaşa

"Hatayspor'un futbolcusu Christian Atsu'nun ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Christian Atsu'nun ailesine, yakınlarına ve Hatayspor camiasına başsağlığı dileriz"

İstanbulspor

"Başımız sağ olsun. Christian Atsu'yu kaybettik"

Antalyaspor

"Hatayspor'un futbolcusu Christian Atsu'nun deprem felaketi sonucu hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Christian Atsu'ya Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve Atakaş Hatayspor camiasına başsağlığı dileriz"

Premier Lig'den Atsu için taziye mesajı

İngiltere Premier Lig, Hatay'da enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Christian Atsu için taziye mesajı yayımladı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Hataysporlu futbolcu Christian Atsu için İngiltere Premier Lig'den de taziye mesajı geldi. Premier Lig, resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Türkiye ve Suriye'yi etkileyen depremlerde Christian Atsu'nun hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduk" ifadelerine yer verilirken, başta Atsu'nun ailesi ile arkadaşları olmak üzere depremden etkilenen herkese başsağlığı dilekleri iletildi.

Christian Atsu için eski kulüplerinden taziye mesajı

Hatay'da depremde hayatını kaybeden Hataysporlu futbolcu Christian Atsu için eski takımları Chelsea, Porto, Newcastle United, Everton ve Bournemouth taziye mesajları yayımladı.

Hayatını kaybeden Christian Atsu için başsağlığı mesajları şöyle:

Chelsea

"Chelsea'deki herkes, eski oyuncumuz Christian Atsu'nun trajik ölümünü öğrenince yıkıldı. Düşüncelerimiz ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte"

Porto

"2013 şampiyonlarımızdan Christian Atsu'nun vefat haberini derin bir üzüntüyle aldık. Mekanı cennet olsun. Türkiye ve Suriye'deki depremin tüm kurbanlarına ilettiğimiz bir mesaj olarak aile ve arkadaşlarına en derin taziyelerimizi gönderiyoruz"

Newcastle United

"Christian Atsu'nun Türkiye'de meydana gelen yıkıcı depremlerde trajik bir şekilde hayatını kaybettiğini öğrenmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Yetenekli bir oyuncu ve özel bir insan. Oyuncularımız, teknik ekibimiz ve taraftarlarımız tarafından her zaman sevgiyle hatırlanacak. Huzur içinde uyu Christian"

Malaga

"Malaga'da 2015-2016 sezonunda oynayan Christian Atsu'nun hayatını kaybetmesinden dolayı derin üzüntü duyduk. Huzur içinde yat Christian"

Everton

"Christian Atsu'nun Türkiye'de meydana gelen depremin ardından vefat haberinden derin üzüntü duyduk. Düşüncelerimiz ailesi, arkadaşları, Hatayspor ve bu olaydan etkilenen herkesle birlikte"

Bournemouth

"Christian Atsu'nun vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Düşüncelerimiz bu zamanda ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte"

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