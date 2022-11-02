Hateks, 50 milyon TL'lik yatırımla makine parkurunu yeniliyor

İplikten bornoz ve havlu konfeksiyona tam entegre tesislerinde üretim yapan Hatay Tekstil İşletmeleri A.Ş. (Hateks), istikrarlı büyümesini yeni yatırımlarla destekliyor. 2021 yılında 30 milyon TL'lik yatırım gerçekleştiren şirket, bu yıl devreye aldığı 50 milyon TL tutarındaki makine parkuru yenileme yatırımlarının önemli bölümünü hayata geçirdi. Şirket, yatırım kapsamında teslim aldığı yeni makinelerinin montajını tamamlayarak üretim parkuruna ekledi.

Antakya'da bulunan 760 bin metrekarelik alan üzerinde kurulu 60 bin metrekarelik kapalı alanlı fabrikalarının modernizasyonuna önem verdiklerini belirten Hateks CEO'su Abud Abdo, “Teknolojideki yenilikleri de çok yakından takip ediyoruz. Bu kapsamda makine parkurumuzu da güncelliyoruz. Şirket olarak 2022 yılı içerisinde yapmayı planladığımız yaklaşık 50 milyon TL'lik yatırımın üçte birine denk gelen ilk bölümü olan makinelerimizi teslim alıp montajını tamamlayarak üretim parkurumuza ekledik. Yeni makinelerimizin üretime katkısı yıl bazında yüzde 8, ciroya katkısı ise yüzde 10 seviyesinde olacaktır. Makinelerin tamamını yıl sonuna kadar teslim alıp üretim parkuruna eklemeyi öngörüyoruz. Şirketimiz, 2023 yılına büyüme hedefine bağlı olarak sağlam adımlarla ilerlemeye devam edecek” diye konuştu.

Üretiminin tamamına yakınını ihraç ediyor

1973 yılında kurulan ve 2021 yılında 330 milyon TL'nin üzerinde ciro yapan şirketin ürünlerinin yüzde 100'e yakınının ihraç ettiğini kaydeden Abdo, başta Almanya, Fransa ve İtalya başta olmak üzere Avrupa, İngiltere ve ABD'ye de güçlü bir şekilde ihracatlarının sürdüğünü vurguladı. İplikte de güçlü bir üretici olduklarına dikkat çeken Abdo, Hatay'ın tekstil sektöründe ilk halka açık şirketi olma unvanını taşıyan Hateks'in Fransa' da kurulu yüzde 100 iştiraki olan Hatex Invest ve yüzde 90 iştiraki olan Cotonella Sarl isimli iki şirketinin de bulunduğunu hatırlattı. Abdo, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İplikten bornoz ve havluya kadar çeşitli ev tekstil ürünlerini tam entegre tesislerimizde üretiyoruz. Dokuma üretimine bağlı olarak havlu/bornoz üretimi ana faaliyet kolumuzu oluşturuyor. Kese, panço, bone, paspas, havlu çanta gibi havlunun türev ürünlerini de üretiyoruz. Şirketimiz ilk kurulduğu yıldan bu yana ABD ve Avrupa'da dünyanın en ünlü markalarına havlu ve bornoz üretimi yapıyor. Ürünlerimizin yüzde 100'e yakın kısmını ihraç ediyoruz.”

İplikte de güçlü bir üretici olduklarına dikkat çeken Abdo, Havlu ve bornoz üretimi için hammadde durumunda olan ve bünyelerinden karşıladıkları ipliğin yanı sıra ring ve open end ipliklerini yurtiçi ve yurt dışına satmakta olduklarını belirtti.

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