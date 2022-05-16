İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Hatice Akbaş, yarı finale adını yazdırdı

Hatice Akbaş, yarı finale adını yazdırdı
Hatice Akbaş, yarı finale adını yazdırdı

Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda Hatice Akbaş, 54 kiloda yarı finale yükseldi.

Hatice Akbaş, yarı finale adını yazdırdı - Tıkla İzle

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda çeyrek final müsabakaları yapılıyor. Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde ringe çıkan milli boksör Hatice Akbaş, 54 kiloda Bulgar rakibi Stanimira Petrova ile karşılaştı. Müsabakaya iyi başlayan milli boksör ilk raundu 5-0 üstün tamamladı. İkinci rauntta da seyirci desteğini arkasına alan Akbaş, net bir skorla 5-0 aldı ve yarı finale adını yazdırdı.

Karşılaşmanın ardından duygularını aktaran genç sporcu, "Çok mutluyum, gururluyum. Zor bir maçtı. Bu maçta en iyi performansımı gösterdim. İnşallah altın madalya alırım. Tüm Türkiye'ye ve beni destekleyenlere çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

İsmail Yasin Akçın - Yunus Kılıç

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.