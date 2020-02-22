Hatice Kulakoğlu'nun Makarna Vitma hikayesi

İki çocuk annesi ve Gıda Mühendisi Hatice Kulakoğlu “anne eliyle ev tadında” diye tanımladığı ürünleriyle Makarna Vitma'nın hikayesini anlattı.

"2010 Yılında küçük oğlumun doğumundan sonra 2 aylıkken Atopik dermatit çıkmasıyla birlikte Sağlıklı Gıdalar üzerine araştırmalar yapmaya başladım. Aynı dönemde büyük oğluma da ekmek vs. de bulunan katkı maddeleri alerjisi de çıkınca (ki; 2 yaşına kadar şeker dahil katkılı bir şey vermedim!) kararımı verdim. Ve oğlum 5 aylıkken organik Rüşeym, Yulaf Ezmesi, Keçiboynuzu özü ve daha birçok Sağlıklı Gıdaları bulunduran aynı zamanda da Kayseri'de Gıda Danışmanlığı yaptığım işyerimi açtım. Sonrasında ise ürün çeşitlerimize sizlerden gelen istekler doğrultusunda; her geçen gün yeni sağlıklı besinler eklendi.

En son olarak da VİTMA yani "vitaminli mamuller" adı altında kurduğumuz Gıda üretim işletmemizde 23 yıllık Gıda Mühendisliği naçizane tecrübemi Üniversite hocalarımın da destek ve tavsiyeleri ile; sizlere-bebeklerinize Sağlıklı gıdalar imal ederek yürütüyoruz. Sanırım evde 3 erkeğe Sebze yedirmek tüm annelerin sorunudur; tabi ki bana da sorun oldu ve Sebzeli Çorba , Makarna , Erişte, sizlerin isteği üzerine kuskus gibi geleneksel hepimizin bildiği ürünleri El Yapımı ve yüzde 40-45 oranında Taze sebze püresi, yumurta sarısı ile imal ederek (kereviz, pırasa dahil) sebze yedirmeye çözüm bulduk.

Sonrasında ise aynı yüzde 40-45 taze sebze püreli hamurumuz ise nefis Kayseri Mantımızı da yaptık böylece içi yüzde 100 dana kıyma ve dışında sebze olan besleyici mantılar elde ettik. Böylece Ürünlerimizden 100 gr (1porsiyon) tüketince 30 gr taze sebze besin ögelerini almış oluyoruz.

Ayrıca mevsiminde bulamadığımız sebzeleri her mevsim tüketebilmenin en Sağlıklı yolu olan Kurutulmuş Sebzelerimizden;

30gr kuru sebze tüketince 1 porsiyon yani 100 gr taze sebze yemiş oluyorsunuz.

Alanında Uzman Dr. arkadaşlarımızın da önerileri ile Bebek Ek Gıda Setlerimizi, Soğuk pres yağlarımızı, Alerji yapmayan ürünlerimizi, sporcular için proteini artırılmış makarnalarımızı, 5 çeşit Tarhanamız, Yulaflı makarna gibi özel ürünlerimizi sizler ve minikler için Anne sevgisi ile üretiyoruz.

Ürünlerimizde asla rafine beyaz un, Katkı-Koruyucu Madde, Topaklanmayı önleyici madde, Gıda boyası vs. gibi zararlı maddeleri hatta tuz dahi kullanmıyoruz. Ki Organik Sertifikamız ile de bunu belgelendirdik.

Ve eğer etiketlerimizde de yazan saklama koşullarına uyulmazsa hemen bozulduğunu fark edersiniz:.

TSE Kalite Yönetim Sistemi ve Baş İç denetçi yeterliliğimizi de organik ürün izlenebilirliği, HACCP gıda güvenliği, analizler gibi uygulamalarda gösteriyoruz.

Sağlıklı Gıdalarla Besleneceğiniz Güzel Günler Dileriz."

Kaynak: www.vitmadogalgida.com