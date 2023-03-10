Hatice Nine'nin hayallerini Milas Belediyesi yıktı

Ekmeğini, köyünde ürettiği organik ürünleri satarak kazandığını belirten 66 yaşındaki Hatice Yılmaz, Milas Belediyesi'nin köye gönderdiği faizi ile birlikte yaklaşık 19 bin liralık ceza yazısı nedeniyle ne yapacağına şaşırdığını belirterek, artık Milas'a girmeyi korktuğunu söyledi. Milas Belediyesi'nin kestiği ceza yüzünden artık rızkını Muğla merkez Menteşe'de her hafta kurulan semt pazarında aradığını ve isminin Hatice Yılmaz olduğunu belirten yaşlı kadın, “Yıllarca çalışıp didindim. Milas'ta daimi müşterilerim vardı. Kendi üretimim olan zeytin ve zeytinyağları ile dağlardan topladığım kekik, defneyaprağı gibi şeyleri satıyordum. Milas Belediyesi'nden sebebini bilmediğim bir nedenden dolayı anaparası 13 bin lira faizi ile birlikte yaklaşık 19 bin liralık ceza yazısı geldi. Ne ödeyecek durumdayım, ne de bir daha Milas'a girecek halim kaldı. Artık rızkımı Muğla Menteşe'de arıyorum. Gelen ceza kazandığım paradan daha fazla. Ben bu cezayı nasıl ödeyeyim” diyerek yaşadıklarına sitem etti.

Muğlalılar yardımcı oluyor

İlerleyen yaşına rağmen ekmek peşinde koşan yaşlı kadına saygı duyup yardımcı olan Muğla esnafı ise Hatice Nine'ye ürünlerini daha rahat satması için el arabası tahsis ediyor. Çocukluğundan bu yana çalışmayı düstur edindiğini üretip kazanmanın çok önemli olduğunu belirten Hatice Nine, “Çalışmak aynı zamanda sağlıktır. Ömrüm çalışmakla geçti. Çalışmam sayesinde sağlıklı olduğumu düşünüyorum. Köyden Milas'a inip çalışıyordum ama Milas Belediyesi'nin tutumu nedeniyle artık Milas'a girecek halim kalmadı” diye konuştu.

İbrahim Kılınç

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