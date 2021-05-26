Hatice Nur Bulgaristan'a gidiyor

Hatice Nur Sarı yaklaşık 25 günden bu yana Tekirdağ'daki milli takım kampında antrenmanlarını tamamlarken 27-30 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan U15 Küçük Yıldız Kadınlar Avrupa Güreş Şampiyonası'na katılacak.

Antrenör Tuğba Yılmaz, Kozan'ın gurur olan Sarı'nın Bulgaristan'da alacağı derece ile Türk bayrağını onurlu bir şekilde dalgalandıracağına inandığını belirtti. Yılmaz, "Biz, pandemi sürecinde de hiçbir zaman antrenmanlarımızı yarıda kesmedik. Evde antrenmanlarımıza devam ettik. Yaptığımız bu çalışmaların karşılığını da kızlarımızın kazandığı şampiyonluklarla ve derecelerle alıyoruz" dedi.

Beril Solmuşgül

