İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Hatice Teyze'den Mehmetçik'e 150 adet bere ve boyunluk

Hatice Teyze'den Mehmetçik'e 150 adet bere ve boyunluk
Hatice Teyze'den Mehmetçik'e 150 adet bere ve boyunluk

Ankara’da yaşayan Hatice Teyze, zorlu kış şartlarında görev yapan Mehmetçikler için bere ve boyunluk hediye etti.

Hatice Teyze’den Mehmetçik’e 150 adet bere ve boyunluk - Tıkla İzle

Ankara'da yaşayan Hatice Günar, zorlu kış şartlarında görev yapan Mehmetçiklerimiz için 150 adet bere ve boyunluk hediye etmek istediğini belirterek Milli Savunma Bakanlığı'na ulaştı. Evinde Milli Savunma Bakanlığı tarafından görevlendirilen yetkililer gerçekleştirdiği ziyarette Hatice Teyze'ye teşekkür ederek ürünleri teslim aldı.

Erzurum Kargapazarı'ndaki Hava Radar Kıta Komutanlığı'nda görev yapan Mehmetçik'e, Hatice Teyze'nin hediye ettiği bere ve boyunluklar teslim edildi.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.