Hatice'den kendilerini terk eden annesine cenazede tepki

Güzelevler Mahallesi, 1975 Sokak'ta meydana gelen olayda, Hatice Bartan (13) kardeşlerine kahvaltı hazırlarken 6 yaşındaki kardeşi Erol Bartan dışarı çıkıp yolda oynamaya başladı. Küçük çocuk yoldan geçen Uğur Ş. yönetimindeki 07 DN 350 plakalı kamyonetin altında kalarak hayatını kaybetti. Küçük Erol'un cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından minik Erol'un cenazesi yakınları tarafından teslim alındı. Bu sırada baba Erol ve hala Fatma'nın birbirine sarılıp ağlaması yürekleri burktu.

Baba evinde helallik alındı

İlk olarak baba evine götürülen cenaze burada helallik alınmasının ardından toprağa verilmek üzere Buruk Mezarlığı'na götürüldü. Çocuklarını terk eden Fatma da cenazeye katılıp gözyaşlarına boğulup fenalık geçirdi. Kardeşini kaybettikten sonra "Annesizlik böyle bir şey, annem olsa böyle olmazdı, annenizin kıymetini bilin" diyerek gözyaşı döken 13 yaşındaki Hatice Bartan, annesine tepki gösterip üzerine yürümeye çalıştı. Kardeşinin tabutu başında gözyaşı döken Hatice fenalaşınca yakınları tarafından sakinleştirildi.

"O kadının yaptığı annelik olamaz"

Bu arada, Hatice'nin halası Fatma Komaç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hatice kardeşlerine bakmak için okulu bıraktı. Kardeşlerine hem annelik hem babalık yapıyor. O kadının yaptığı annelik olamaz. En küçük çocuğu 1,5 yaşındayken bırakıp gitti. Bir daha yüzlerini görmedi. Sabah da arayarak bize küfürler etti. Onun cenazeye de gelmesini istemiyoruz” dedi.

Mezarlıkta feryat eden anne Fatma ise, “Ben 13 yılımı verdim. Çocuklarımı görmeye hep geldim. Babaları bırakmadı. Daha 1 ay önce geldim çocuklarımla kaldım. Babaları adam değil” diye tepkisini dile getirdi.

Elif Ayşenur Bay - Umutcan İşledici

