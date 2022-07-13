Hatırlatma dozu için hastanelerde yoğunluk oluştu!

Sağlık Bakanlığı, korona virüs aşılarına yeni hatırlatma dozu randevularını tanımladı. Hatırlatma dozu uygulaması için, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS), e-Nabız veya Alo 182 üzerinden randevu alan Edirneli vatandaşlar, aşılarını yaptırmak için hastanelere akın etti. Hastanelere gelen vatandaşlar, aşı polikliniğinde BioNTech, Sinovac ve Turkovac olmak üzere istedikleri aşıyı yaptırdı.

“Hem kendiniz hem de toplum sağlığı için aşı yaptırın”

Aşı yaptıran vatandaşlar, diğer vatandaşlara da aşı yaptırmaları çağrısında bulundu. Aşı yaptıran vatandaş Mesut Şimdigüldü, “Kovid-19 virüsünden ancak bu aşı ile kurtulabiliriz. Annem, eşim ve çocuğumla birlikte gelip aşımızı olduk” ifadelerini kullanırken, Haluk Kurtçu da, “Kovid-19 nedeniyle birçok insan hayatını kaybetti, vatandaşlarımız aşı olursa çok iyi olur” açıklamasında bulundu. Hülya Eldar da vatandaşlara hem kendi sağlıkları hem de toplum sağlığı için aşı olmalarını tavsiye etti.

Üç gündür televizyondan devamlı hatırlatma dozu haberlerini izlediğini söyleyen Mesiha Ganiyusufoğlu, “Sabah Sağlık Bakanı da konuştu. Ben 5. doz aşımı oldum. Herkese tavsiye ederim. Kimse ihmal etmesin. Bu mikrobun gitmesi için herkesin aşı olması şart” dedi.

4. doz aşısını yaptırdığını dile getiren Caroline Yalçın, aşıyı yapan hemşirenin elinin hafif olduğunu ve hiçbir şey hissetmediğini belirterek Türkiye'nin aşı uygulamasını ücretsiz veriyor olmasından çok memnun olduğunu o yüzden çok daha güvenli hissettiğini ifade etti. Yine, 4.doz aşısını olduğunu ifade eden Aykut Yılmaz ise “Kesinlikle bu aşıyı yaptırmalarını tavsiye ediyorum. Hangi aşı olursa olsun mutlaka bir aşıyı yaptırmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü gelişmiş tüm ülkelere bakarsanız, insanlar bu aşıları oluyorlar. Sonuçta insan sağlığı deneye, teste tabii tutulacak bir şey değil o yüzden herkesin aşısını yaptırmasını tavsiye ediyorum” diye konuştu.

Ünlü oyuncudan hatırlatma dozu uyarısı

Ünlü oyuncu Nurullah Çelebi de uydu. Recep İvedik serisinde canlandırdığı karakter ile milyonlarca insanın sevgisini kazanan ve serinin son filmi için kamera karşısına geçen Çelebi, bayram sebebiyle verilen arada Düzce'ye gelerek Sağlıklı Hayat Merkezi'nde korona virüs hatırlatma dozunu oldu.

"Biz gülmekten filmi çekemiyoruz"

Çelebi, aşı sonrasında yaptığı açıklamada hem Recep İvedik filminin çekimlerine hem de hatırlatma dozuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelebi, "Recep İvedik filminin çekimleri çok güzel gidiyor. Çekimlerin çoğu bitti, birkaç günlük işimiz kaldı. Filmi bitirdik diyebiliriz. Serinin en güzeli geliyor. Şu anda 7. serinin en güzeli geliyor. Biz gülmekten filmi çekemiyoruz. İnşallah izleyenler de çok gülecekler diye ümit ediyoruz. Bu hafta film bitecek. Vizyona girme tarihi olarak ise 15 Kasım gibi olur inşallah. Düzce'ye geldim. Gelmişken bu fırsatı değerlendireyim dedim. Çünkü Düzce İl Sağlık Müdürlüğü çok iyi çalışıyor. Hatırlatma dozu çıkmışken geldim ve hatırlatma dozunu oldum. Daha önce 4 aşı olmuştum. Bugün de hatırlatma dozu oldum. Yani iyi günde kötü günde sağlıkçılar hep yanımızda onlara sonsuz teşekkürler" dedi.

Çelebi hatırlatma dozuna davet etti

Vatandaşlara hatırlatma dozu olmaları konusunda uyarıda bulunan Çelebi, "Arkadaşlar, sağlığınızı düşünüyorsanız bütün imkânlar elimizde. İmkânlar bize açılmış gelin hatırlatma dozunu olun. Ben daha önce 3 Sinovac 1 Biontech aşısı olmuştum, bugün de burada Biontech varmış. Ne varsa onu olduk. Birkaç çeşit aşı var ama tercih size kalmış. Ben Biontech tercih ettim. Korona virüs çıktığında sistem 3 kuralı istiyordu. Maske, mesafe ve hijyen. Bugünkü koşullarda ise maske yok. Mesafe, hijyen ve hatırlatma dozu" diye konuştu.

"Tedbiri elden bırakmamamız gerekiyor"

Düzce İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz ise vatandaşları aşıya davet ederek, "Türkiye'de Covid-19 vakalarında bir artış gözlemlendi. Daha önce de başardığımız gibi aşı, maske ve mesafe ile tekrar vakaların üstesinden geleceğiz. Vakalarda çok bir yükselme yok ama tabii ki tedbiri elden bırakmamamız gerekiyor. Hastanemizde 2 hasta tedavi görüyor. Allah acil şifa versin. Sayın bakanımızın da ifade ettiği gibi, bu hastalıklardan korunarak kurtulabiliriz. Korunma yolları belli ve hatırlatma dozlarımızı yaptıralım. Hasta hissediyorsak veya viral enfeksiyon belirtileri gösteriyorsak, toplum içerisinde kendimizi izole etmeye gayret gösterelim" dedi.