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‘Hava almak' için çıktı bir daha dönmedi

‘Hava almak' için çıktı bir daha dönmedi
‘Hava almak' için çıktı bir daha dönmedi

Adıyaman’da 3 gün önce ‘hava almak’ için dışarı çıkan Mehmet Yıldırım bir daha eve dönmedi.

Adıyaman merkez Kayalık Mahallesinde ki evinden 3 gün önce akşam saatlerinde ‘hava almak' için dışarı çıkan 3 çocuk babası Mehmet Yıldırım'dan (33) haber alınamıyor.

Telefonuna ulaşılamayan ve kendisinden haber alınamayan Mehmet Yıldırım'ın ailesi hayatından endişe ediyor.

Polis ve jandarmaya kayıp ihbarında bulunan Yıldırım'ın ailenin endişeli bekleyişi sürüyor. Güvenlik güçleri bir taraftan şahsın bulunması için çalışmalarını sürdürürken, Yıldırım'ın ailesi de gitmesi muhtemel yerlerde şahsı arıyor.

Ahmet Arslantaş
 

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