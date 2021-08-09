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Hava araçlarının yüzlerce sortisine karşılık rüzgarın yön değiştirmesi alevleri artırdı

Hava araçlarının yüzlerce sortisine karşılık rüzgarın yön değiştirmesi alevleri artırdı
Hava araçlarının yüzlerce sortisine karşılık rüzgarın yön değiştirmesi alevleri artırdı

Muğla'nın Milas ilçesi Fesleğen Mahallesi'nde başlayan ve Bayır Mahallesi'ne doğru ilerleyen yangında helikopterler, gün boyu 300 sorti yaparak yangına müdahale etse de rüzgarın yön değiştirmesi ile alevleri söndüremedi.

Hava araçlarının yüzlerce sortisine karşılık rüzgarın yön değiştirmesi alevleri artırdı - Tıkla İzle

Sabahın ilk ışıkları ile etkisini kaybeden rüzgar ile birlikte Bayır Mahallesi yangın tehlikesinden kurtulmuştu. Öğle saatlerinde başlayan rüzgarla birlikte mahalle tekrar tehlike altına girdi. Havadan jandarma, Skorsky helikopterlerinin yanı sıra yurt dışından gelen helikopterler ve yangın söndürme uçakları ile yangına canla başla müdahale edildi.

Biri gitti diğeri geldi

Gün boyu 300'ü geçkin sorti yaptığı öğrenilen helikopterler ve uçaklar alevleri kontrol altına almak için Karadağ bölgesinde aralıksız olarak çalıştı.

Havanın kararması ile helikopterler çalışmalarına ara verilse de yangına karadan müdahale sürüyor. Birçok ekip de mahallenin etrafında konuşlanırken, olası bir tehlikeye karşı hazır bekliyor. Pür dikkat söndürme çalışmalarını izleyen mahalle sakinleri yangının mahallelerine ulaşmadan söndürülmesi içi dua ediyor.

Murat Uçkaç - Eren Ayhan

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