İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristin kimlikleri belli oldu

Hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristin kimlikleri belli oldu
Hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristin kimlikleri belli oldu

İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve jandarma komando birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristin kimlikleri belli oldu.

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, iç güvenlik operasyonları kapsamında 20 Haziran Cumartesi günü Bitlis Tatvan kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve jandarma komando birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Etkisiz hale getirilen 2 teröristin, terörden arananlarda 500 bin TL'ye kadar ödülle gri listede yer aldığı tespit edildi. Gri listede yer alan teröristlerin, sözde Garzan eyaleti sorumlularından Dersim Çektar kod adlı Recep Yaşar ve Çektar Canfeda kod adlı Abdulkahar Çoban olduğu belirlendi.

İrfan Çalışkan
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.