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Hava durumuna bakmadan plan yapmayın! 29 Ağustos yurtta hava durumu

Hava durumuna bakmadan plan yapmayın! 29 Ağustos yurtta hava durumu
Hava durumuna bakmadan plan yapmayın! 29 Ağustos yurtta hava durumu

Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Mardin çevreleri ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yer yer sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu bölgelerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Az bulutlu ve açık 31
İstanbul: Az bulutlu 30
İzmir: Az bulutlu ve açık 34
Bursa: Az bulutlu ve açık 32
Adana: Parçalı ve az bulutlu 36
Antalya: Az bulutlu ve açık 37
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 29
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 27
Erzurum: Parçalı bulutlu 29
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 39  

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