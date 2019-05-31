Hava durumuna bakmadan plan yapmayın!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31
İstanbul: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 30
İzmir: Az bulutlu ve açık 33
Adana: Az bulutlu ve açık 36
Bursa: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde yer yer parçalı bulutlu 31
Antalya: Az bulutlu ve açık 34
Samsun: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 25
Trabzon: Az bulutlu ve açık 24
Erzurum: Az bulutlu ve açık 26
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 35