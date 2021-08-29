Hava fişekten çıkan yangın iki tarihi evi küle çevirdi

Olay, dün akşam saatlerinde İzmir'in Bergama ilçesi Domuz Alanı olarak bilinen mevkide meydana geldi. İddiaya göre bölgede gerçekleştirilen bir düğün merasiminde patlatılan havai fişekler, alev alarak Ulucami Mahallesi İttihak-i Terakki Caddesi No:35 ve 37 adresinde bulunan iki tarihi Rum evine sıçradı. Hasbi Uysal ve Ergün Çetiner'e ait evleri bir anda alevlerin sarması sonucu mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yangın, İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi ile söndürüldü ancak tarihi evler kullanılamaz hale geldi. Yangının çıktığı evlerde yaşayanların olduğu ve alevlerin yükselmesiyle ev sakinlerinin kendilerini dışarıya attığı öğrenildi. Evlerin yanma anlarını vatandaşlar cep telefonu ile görüntülerken, yangının kesin çıkış nedeni polis ekipleri tarafından araştırılıyor.

Sertan Ergit

