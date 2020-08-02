Hava harekatıyla Zap'ta 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, kararlılıkla sürdürülen operasyonlar sonucunda, Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini ve en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonların devam edeceğini bildirdi.

Ayrıca, bakanlığın sosyal medya hesabından, "Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" notuyla, söz konusu operasyona ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Mevlüt Hasgül

