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Hava Kuvvetleri Komutanlığı, semaları güvende tutmak için her an görev başında

Hava Kuvvetleri Komutanlığı, semaları güvende tutmak için her an görev başında
Hava Kuvvetleri Komutanlığı, semaları güvende tutmak için her an görev başında

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığında "Alarm" durumunda verilen reaksiyonu konu alan bir görüntü yayımlayarak, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımız, semalarımızı güvende tutmak için günün her anı görevinin başında" açıklamasını yaptı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı, semaları güvende tutmak için her an görev başında - Tıkla İzle

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığında "alarm" durumunda verilen reaksiyonu konu alan bir görüntü yayımladı. Görüntülerde, alarm durumunda Hava Kuvvetleri Komutanlığında personelin gösterdiği reaksiyon ve gerçekleştirilen operasyonlara ait sahneler yer aldı.

Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımız, semalarımızı güvende tutmak için günün her anı görevinin başında" notuyla paylaşılan görüntülerde, operasyon haberini alan personelin hızlı bir şekilde göreve hazırlanıp icra etmesi dikkat çekti.

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