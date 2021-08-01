Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na 2 adet ANKA-SİHA daha

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TUSAŞ tarafından geliştirilen Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) olan ANKA'nın teslimatının devam ettiğini, bu kapsamda son olarak 2 adet ANKA-SİHA'nın daha Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildiğini duyurdu. Başkan Demir, sosyal medya hesabı üzerinden konu hakkında yaptığı paylaşımda, "ANKA-SİHA teslimatlarımız devam ediyor. Son olarak, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından üretilen 2 adet ANKA-SİHA'mızı daha Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim ettik. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.











Utku Şimşek

