Hava Kuvvetleri Komutanlığına ilk T-70 tipi helikopter teslim edildi

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ilk T-70 tipi helikopterin Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildiği bildirilerek, teslim töreninin Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tesislerinde icra edildiği ve teslim alınan helikopterin görev yapacağı 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında su takı töreni ile karşılandığı belirtildi. Ayrıca paylaşımda teslimata ve törene ilişkin görüntülere de yer verildi.

Genel Maksat Helikopteri Tedariki Projesi kapsamında ilk T-70 tipi helikopterin Hv.K.K.lığına teslim töreni TUSAŞ tesislerinde icra edildi. Teslim alınan helikopter görev yapacağı 3'üncü Ana Jet Üs K.lığında (Konya) havacılık geleneği olan su takı töreni ile karşılandı.#MSB pic.twitter.com/GisnllFftm — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 13, 2023

Oğuzhan Halil Özbek - Evren Doğru



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