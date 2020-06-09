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Hava Kuvvetlerinde FETÖ operasyonu: 191 gözaltı kararı

Hava Kuvvetlerinde FETÖ operasyonu: 191 gözaltı kararı
Hava Kuvvetlerinde FETÖ operasyonu: 191 gözaltı kararı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün Hava Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik soruşturmada 191 şüphelinin yakalanması için, İzmir merkezli 22 ilde dev operasyon başlatıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik tamamı Hava Kuvvetleri Komutanlığından 2'si muvazzaf üsteğmen, 6'sı muvazzaf teğmen, 173'ü muvazzaf astsubay, 8'i TSK'dan ayrılan Astsubay ve 2'si askeri okuldan ilişiği kesilen öğrenci olmak üzere 181'i muvazzaf toplam 191 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Gece saat 01.00 itibariyle başlatılan operasyonda şüphelilerin yakalanmaları ve gözaltına alınmaları işlemlerine Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Dairesi Başkanlığı koordinesinde İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele görevlilerince devam ediliyor. Ayrıca şüphelilerin adreslerinde arama yapıldığı da öğrenildi.

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