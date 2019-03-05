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Hava Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu: 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Hava Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu: 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Hava Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu: 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki FETÖ şüphelilerine yönelik düzenlenen operasyonda 1 yüzbaşı, 1 teğmen, 28 astsubay olmak üzere 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan daha önceki operasyonlarda gözaltına alınanlardan etkin pişmanlıktan yararlananların ifade ve teşhisleri ile FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 1 yüzbaşı, 1 teğmen, 28 astsubay olmak üzere toplam 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan şüphelilerin 19'u aktif görevde olup diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulandı. Gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce devam ettiği bildirildi.

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