Hava nasıl olacak? Pus ve sis var mı?

Mevsim normalleri üzerinde, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 17
İstanbul: Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 22
İzmir: Parçalı ve az bulutu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyıları sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 22
Adana: Az bulutlu ve açık 26
Antalya: Az bulutlu ve açık 24
Samsun: Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 19
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 18
Erzurum: Az bulutlu ve açık 10
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 18