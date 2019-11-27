Hava sahamızda yabancı unsur kalmayacak

Sağladığı istihbaratlar ile teröristlerin hareket kabiliyetini engelleyen İHA'lar sayesinde Mehmetçik, 25 bin fit yükseklikten bir ayakkabıyı dahi görebiliyor. Bu kapsamda insansız hava araçlarında konumunu daha ileriye taşımak için yol haritasını belirlenirken, hava araçlarında kullanılan motorların yerli üretimi için AR-GE ve ÜR-GE çalışmaları 2023'e kadar tamamlanacak, vakit kaybedilmeksizin seri üretime başlanacak.

Belirlenen yol haritasına göre, dünyada sadece dört ülkenin üretebildiği TİHA üretilmesi için yapılan çalışmalara hız verilecek. Konvansiyonel harp ve terörle mücadelede büyük destek sunacak stratejik özelliklere sahip olması planlanan TİHA'lar daha yüksek irtifaya çıkılabilecek. TİHA'lar ayrıca daha fazla yük taşıyabilecek. Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) ilk defa geçtiğimiz eylül ayında İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST'te görücüye çıkmıştı. Çeşitli testleri devam eden Akıncı TİHA, kendine özgü bükümlü kanat yapısıyla 20 metrelik bir kanat açıklığına sahip olacak ve çok sayıda millî akıllı mühimmat taşıyabilecek. Yirmi dört saat kesintisiz havada kalabilecek TİHA, 40 bin fit irtifada uçabilecek. Ayrıca bin 350 kilo da yük taşıyabilecek.



Türkiye Gazetesi