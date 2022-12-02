Hava savunma sistemlerinin zorlayıcı senaryoları ROBOSİM'le test ediliyor

Türk savunma sanayisi bünyesinde hava ve füze savunma projelerini geliştirme ve seri üretim dönemlerindeki sistem/alt sistem üretim, entegrasyon, test ve doğrulama faaliyetlerinin etkin bir şekilde yapılabilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Bunlardan Hava Savunma Test ve Entegrasyon Merkezi (HSTEM), ASELSAN Temelli Başkent Organize Sanayi yerleşkesinde dünyada örneği olmayan ROBOSİM Açık Alan Test Altyapısı yer alıyor.

Hava savunma sistemlerinin gerçek hayatta karşılaşabileceği hedeflerin her türlü açısal hareketlerini açık alanda simüle eden ROBOSİM Açık Alan Test Altyapısı, kablo-robot teknolojisi kullanılarak içerisine elektro-optik ve radar hedef simülatörleri yerleştirilen kabinlere yan ve yükseklik ekseninde hareket yeteneği ile öne çıkıyor. Bu sayede ROBOSİM altyapısı ile tekli ya da çoklu hedefler içeren zorlayıcı senaryolar açık alanda test edebilme imkanı sunacak.

Sistem Test, Ayar Kalibrasyon Altyapısı ve Test Kulesi, sistemler üzerindeki radar ve elektro-optik algılayıcıların fonksiyonel testleri, görüş/algılama hatlarının (nişan hattı) hassas olarak kendi içinde ve sonrasında nişan hattı ile atış hattının (namlu hattı) hassas olarak çakıştırılmasına yönelik ayar ve kalibrasyon faaliyetlerinde kullanılacak.

Sıra dışı inşaat ve kule yapısı

Elektromekanik yapıyla bütünleşik olan inşaat/kule/temel yapısı, özel olarak Türk mühendisleri tarafından tasarlandı ve projelendirildi. Yaklaşık 75 metre yüksekliğinde kulelerin tepe noktasında tüm operasyonel ve rüzgar yükleri altında sadece birkaç santimetre sapma değeri elde ediliyor. Sıra dışı inşaat ve kule yapısının projeye uygun bir şekilde sahada kurulumu, test ve doğrulaması tamamlandı.

ROBOSİM'de tüm test faaliyetlerinin planlanması, koordinasyonu, çok sayıdaki alt sistemin senaryoya uygun olarak gerçek zamanlı uzaktan kontrolü, testler sırasında/sonrasında elde edilen verilerin kayıt, analiz ve değerlendirilmesi amacıyla özel bir yazılım kullanılıyor. ASELSAN bünyesine geliştirilen bu yazılımının SEL (Sistem Entegrasyon Laboratuvarı) ortamında geliştirilmesi, test ve doğrulamaları da başarıyla tamamlandı.

“Altyapının dünyada eşi benzeri bulunmuyor”

ROBOSİM altyapısı sayesinde gelebilecek her türlü saldırı senaryolarına karşı hava savunma sistemlerinin yeteneklerinin test edildiğini dile getiren ASELSAN Sistem, Etkinli, Analiz ve Simülasyon Genel Müdürü Hakan Akgün, “ASELSAN'ın hava savunma ve test entegrasyon merkezinde bulunuyoruz. Bünyemizde geliştirilen hava savunma sistemlerinin çok daha etkin bir şekilde test entegrasyonu yapmak amacı ile burada çeşitli test alt yapımız bulunuyor. Bu test alt yapılarından birisi de ROBOSİM Dinamik Hedef Test Altyapısı. Bu altyapının dünyada eşi benzeri bulunmuyor. Bu altyapı ile hava savunma sistemlerinin çeşitli saldırı senaryoları altında etkinliğini test edebiliyoruz. Sahip olduğumuz yetenek ile uzaktan gelen herhangi bir hava objesini, manevraları da hesaba katarak, radar sistemleri ve elektro optik sistemlerin etkinliğini görebiliyoruz. Bu yetenek hava savunma alanındaki gücümüzü çok daha üst seviyeye taşıyacaktır” ifadelerini kullandı.

Oğuzhan Halil Özbek - Mert Cerrahoğlu



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