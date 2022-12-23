Hava sıcaklığının eksi 5'e düştüğü Erzurum buz tuttu

Soğuk havanın etkisini sürdürdüğü Erzurum'da sabah saatlerinde eksi 5 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle arabaların camları buz tuttu. İşe gitmek için araçlarının yanına gelen vatandaşlar, buz tutan camları kazıdı. Oluşan kırağı ise beyaza bürüdüğü bitkilerle güzel görüntüler ortaya çıkarttı. Bazı sulak alanlar da donarak buz tuttu.

Çağrı Korkmaz - Özge Bozo



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.