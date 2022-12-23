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Hava sıcaklığının eksi 5'e düştüğü Erzurum buz tuttu

Hava sıcaklığının eksi 5'e düştüğü Erzurum buz tuttu
Hava sıcaklığının eksi 5'e düştüğü Erzurum buz tuttu

Hava sıcaklığının eksi 5 dereceye düştüğü Erzurum adeta buz tuttu. Vatandaşlar, sabah araçlarının buz tutan camlarını temizledi.

Hava sıcaklığının eksi 5’e düştüğü Erzurum buz tuttu - Tıkla İzle

Soğuk havanın etkisini sürdürdüğü Erzurum'da sabah saatlerinde eksi 5 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle arabaların camları buz tuttu. İşe gitmek için araçlarının yanına gelen vatandaşlar, buz tutan camları kazıdı. Oluşan kırağı ise beyaza bürüdüğü bitkilerle güzel görüntüler ortaya çıkarttı. Bazı sulak alanlar da donarak buz tuttu.

Çağrı Korkmaz - Özge Bozo
 

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