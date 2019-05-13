Hava sıcaklıkları artıyor |13 Mayıs yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Çanakkale'nin batı kesimlerinin yerel olarak sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Bu sabah saatlerinde Marmara'nın kuzey kesimlerinde yer yer pus bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde 2 ila 5 derece artacak.
Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney ve doğu kesimler ile zamanla batı bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 24
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde puslu 19
İzmir: Az bulutlu 29
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 28
Adana: Az bulutlu 32
Antalya: Az bulutlu ve açık 24
Samsun: Parçalı bulutlu 19
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 18
Erzurum: Parçalı bulutlu 16
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 26