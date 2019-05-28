Hava sıcaklıkları artıyor

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin az bulutlu ve açık zamanla Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Göller Yöresi, Bolu, Düzce ve Eskişehir çevrelerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bu sabah ilk saatlerde Marmara Bölgesinin kuzeyi ve doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülke genelinde 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise iç ve batı bölgelerde güney ve güneybatı, diğer yerlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 32

İstanbul: Az bulutlu, bu sabah ilk saatlerde kuzy ve doğusu yer yer sisli ve puslu 31

İzmir: Az bulutlu 34

Adana: Az bulutlu ve açık 37

Bursa: Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu 35

Antalya: Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri parçalı bulutlu 30

Samsun: Az bulutlu 25

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 23

Erzurum: Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu 22

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 33