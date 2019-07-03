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Hava sıcaklıkları artıyor!

Hava sıcaklıkları artıyor!
Hava sıcaklıkları artıyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak...

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin az bulutlu ve açık, zamanla kuzeydoğusu ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Rize ve Trabzon'un iç ve yüksekleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

Rüzgar, genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Az bulutlu 33
İstanbul: Az bulutlu 32
İzmir: Az bulutlu ve açık 35
Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak yağışlı 33
Antalya: Az bulutlu ve açık 35
Samsun: Az bulutlu 28
Trabzon: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı 26
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 27
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 37  

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