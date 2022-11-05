Hava sıcaklıkların bu şekilde gitmesiyle birlikte tekrar müsilaj görülebilir

Marmara ve Ege Denizi'nde 2021'in Mart ayı itibarıyla müsilaj etkisini gösterdi. Deniz yüzeyinde zamanla etkisini artıran müsilaj, özellikle balıkçıların kabusu olurken, özellikle turizm sektörünü de büyük etkiledi. Sorunun çözümü için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Haziran 2021'de 22 maddeden oluşan 'Marmara Denizi Eylem Planı' açıkladı. Yapılan çalışmalarla müsilaj etkisini kaybetti. Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte deniz suyu sıcaklığında yaşanacak değişim ise müsilajın tekrar oluşma ihtimali oluştu.

Sıcaklıkların bu şekilde ilerlemesinde sonrasında müsilajın tekrar ortaya çıkacağını söyleyen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Ayaz şunlarla devam etti, "Bu sene havalar kurak gidiyor." dedi.

Su ve havanın sıcaklığının bu şekilde seyretmesiyle birlikte tekrar müsilaj görülebileceğini ifade eden Prof. Dr. Adnan Ayaz, "Su sıcaklıkları yüksek. Suyun sıcaklığı müsilaja sebep olan canlıların patlama noktasına gelen üreme sıcaklığına yaklaşıyor. Şu anda yağmurlar yok, hava soğumadı böyle devam ederse bu yıl müsilajı görme ihtimalimiz yükseliyor. Zaten su sıcaklığının 2 buçuk derece yüksek olması müsilajı zaten tetikleyen bir olay bir de üzerine havaların sıcak gitmesi 14-16 derece sıcaklıkta uzun süre suyun kalması müsilaja sebep olabilir. En büyük beklentimiz havaların aniden soğuyup su sıcaklığının hızlı bir şekilde 14-16 derecenin altına inmesi gerekiyor. Geçen yıl bu oldu sularımız hızlıca soğudu ve müsilajı yaşamadık "dedi.

Ahmet Berke Erdal - Mustafa Suiçmez



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