Hava yolu çalışanı Atlanta Havaalanı'nda kamyon tarafından ezildi

Atlanta şehrinde yer alan Hartsfield-Jackson Havaalanı'ndaki apronda geçtiğimiz 10 Aralık'ta yaşanan olayda Delta Havayolları'nda çalışan Camdyn Davis adlı bir yer işçisi, hava yoluna ait bir Boeing 717 uçağına yol gösterdiği sırada hızla seyreden bir kamyon tarafından ezildi. Havaalanının güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde hava yolu çalışanı kadının elindeki ışıkla az ilerdeki uçağı yönlendirdiği sırada kamyonun hızla gelerek kendisine çarptığı anlar görülüyor.

Delta Havayolları olayın ardından yaptığı açıklamada yaralanan çalışanın hastanede tedavi gördüğünü ve hayati tehlikesinin bulunmadığını belirterek kazanın araştırıldığını bildirdi. Atlanta Polis Departmanı ise olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Saim Sevinç



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