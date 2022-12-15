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Hava yolu çalışanı Atlanta Havaalanı'nda kamyon tarafından ezildi

Hava yolu çalışanı Atlanta Havaalanı'nda kamyon tarafından ezildi
Hava yolu çalışanı Atlanta Havaalanı'nda kamyon tarafından ezildi

ABD’nin Georgia eyaletindeki Atlanta Hartsfield-Jackson Havaalanı'nda hızla giden bir kamyon Delta Havayolları’nda görevli bir kadına çarptı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Atlanta şehrinde yer alan Hartsfield-Jackson Havaalanı'ndaki apronda geçtiğimiz 10 Aralık'ta yaşanan olayda Delta Havayolları'nda çalışan Camdyn Davis adlı bir yer işçisi, hava yoluna ait bir Boeing 717 uçağına yol gösterdiği sırada hızla seyreden bir kamyon tarafından ezildi. Havaalanının güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde hava yolu çalışanı kadının elindeki ışıkla az ilerdeki uçağı yönlendirdiği sırada kamyonun hızla gelerek kendisine çarptığı anlar görülüyor. 

Delta Havayolları olayın ardından yaptığı açıklamada yaralanan çalışanın hastanede tedavi gördüğünü ve hayati tehlikesinin bulunmadığını belirterek kazanın araştırıldığını bildirdi. Atlanta Polis Departmanı ise olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Saim Sevinç
 

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