Havacılık öğrencileri sektör temsilcileriyle buluştu

Beykent Üniversitesi Sivil Havacılık Kulübü'nün ev sahipliği yaptığı, Beykent Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı öğrencileri başta olmak üzere, birçok akademisyene, lise öğrencilerine ve öğretmenlerine ev sahipliği yapan 3'üncü Skywards Havacılık ve Teknoloji Zirvesi, üniversitenin Hadımköy Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi. Zirvede 5 yüze yakın katılımcı yer aldı.

“Eğitim olanakları da anlatıldı”

Havacılık liseleri öğrencilerine Hadımköy Yerleşkesi'nde yer alan Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı öğrencilerinin eğitim olanaklarının da anlatıldığı zirvede, sektör temsilcileri ile bir araya gelen öğrenciler, sektörle ilgili merak ettikleri tüm soruları konuklara yöneltme fırsatı buldu.

CRM ve Kabin, Sivil ve Askeri Pilotaj, Mülakat ve İşe Alım Süreçleri, Havacılıkta Dijital Medya başlıklarıyla gerçekleştirilen 3'üncü Skywards Havacılık ve Teknoloji Zirvesi'ne katılan isimler ise şu şekilde:

Kabin Amiri Bilgen Abacı, 2'nci Pilot Lütfi Başyiğit, Kaptan Pilot Ekrem Konakoğlu, Havacılık Güvenlik Müdürü Diğdem Altun, Haber Koordinatörü ve Havacılık Yazarı Sayın Murat Herdem.