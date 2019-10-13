Havadaki gözümüz

Bu kapsamda İHA ve SİHA'lar tespit edilen terör hedeflerini nokta atışla imha ederken, keşif gözetleme uçakları da sahadaki askerilerin güvenliği ve muhtemel tehditleri önceden engellemeyi sağlayan çok kritik bir görevi yerine getiriyor. Havadan İhbar ve Kontrol Uçağı ‘AWACS' olarak da bilinen uçaklar, 10 bin metre yükseklikten 500 kilometre uzaklıktaki tüm tehditleri, dost-düşman unsurları, uçakları ve gemileri gözetleyebiliyor. Muhtemel tehditleri erkeden tespit ederek görüntüleri anlık olarak TSK'nın komuta kontrol merkezlerine aktarabiliyor. Keşif gözetleme uçakları tam takviye, en az 12 en fazla 19 kişilik ekip ile kesintisiz 18 saat havada görev yapabiliyor. Havada diğer uçaklara yakıt yapabilme, fazla yakıtını atabilme özelliğine de sahip. Görüntülediği hava ve deniz unsurlarını gerekli komuta merkezlerine veya direkt olarak F-16'ların camına aktarabiliyor. AWACS sistemleri başta ABD, İngiltere, Fransa, Suudi Arabistan, Japonya, İsrail ve Avustralya gibi ülkelerin envanterinde mevcutken, NATO ülkelerinde yaygın olarak kullanılıyor.

