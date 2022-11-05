Havadan görüntülenen meralar ve beslenen hayvanlar eşsiz görüntüler ortaya çıkarttı

Erzurum'da büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkta yaşanan artış devam ediyor. Kent genelinde büyükbaş hayvan sayısı 900 bini geçerken küçükbaş hayvan sayısı ise 1 milyonun üzerinde bulunuyor. Doğal beslenme kaynağı olarak da hayvanların vazgeçilmez alanı olan meralar ise Erzurum'da oldukça zengin durumda bulunuyor. Büyük ölçüde doğal ortamda beslenen hayvanlardan ise et, süt, peynir gibi ürünlerde en doğal şekilde elde ediliyor. Ayrıca geçtiğimiz günlerde Erzurum'da tanıtımı yapılan sözleşmeli besicilik ile de ilerleyen süreçte büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısının önemli ölçüde artması hedefleniyor. Hayvancılıkta Erzurum'un Türkiye'de bir numara olduğunu söyleyen Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum'un mera açısından oldukça zengin olduğunu da ifade ederken, büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısının ilerleyen süreçte ciddi oranda artacağını vurguladı. Öte yandan Murat Kaya'nın dron yardımı ile havadan görüntülediği Erzurum meraları eşsiz görüntüler ortaya çıkartırken Türkiye'nin yüzde 11 oranında mera alanı ise Erzurum'da bulunuyor.

Çağrı Korkmaz - Özge Bozo



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