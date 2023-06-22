Havadan trafik denetiminde şaşırtan görüntü: Sadece 3 araç kırmızı ışıkta durdu

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri ortaklaşa denetim gerçekleştirildi. Boğaziçi Üzümlü Kavşağı'nda dron ile havadan görüntülenen uygulamada, ilginç görüntüler ortaya çıktı. kavşağın tek yönünde yapılan denetimlerde 5 dakika içerisinden 16 araç geçerken, bu araçlardan sadece 3'nün kırmızı ışıkta durduğu görüldü. Sadece bir otomobil, bir kamyonet ve bir de hafif ticari araç kırmızı ışıkta dururken aralarında, kamyon, tır, motosiklet ve otomobillerin bulunduğu 13 araç işe kırmızı ışık ihlali yaptı. Kırmızı ışıkta durmayan araçlardan bir kısmının hızını bile düşürmediği görülürken, sürücülerin sorumsuzca hareket ettiği kavşakta şans eseri bir kazanın yaşanmaması da dikkat çekti.

Recep Tuncer

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