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Havadan trafik denetimlerinde 13 bin 613 kural ihlali tespit edildi

Havadan trafik denetimlerinde 13 bin 613 kural ihlali tespit edildi
Havadan trafik denetimlerinde 13 bin 613 kural ihlali tespit edildi

Polis ve jandarma birimleri tarafından 4 Ocak'tan bu yana helikopter ve drone ile yapılan trafik denetimlerinde 13 bin 613 kural ihlali belirlendi.

Havadan trafik denetimlerinde 13 bin 613 kural ihlali tespit edildi - Tıkla İzle

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması, denetim faaliyetlerinin etkin şekilde gerçekleştirilerek sürücülerde algılanan yakalanma riski duygusunun sürekli ve üst düzeyde tutulabilmesi için Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı koordinasyonunda havadan helikopter ve drone ile trafik denetimleri yapıldığı kaydedildi. Açıklamaya göre bu kapsamda 4 Ocak'tan bugüne kadar helikopterlerle 356 saat uçuş gerçekleştirildi. Bu süreçte helikopterle yapılan denetimlerde bin 937 trafik kuralı ihlali belirlendi. Ekiplerin drone ile yaptıkları 2 bin 493 saatlik uçuşlarda ise 11 bin 676 trafik kural ihlali tespit edildi. Denetimler sonucu sürücülere ve araç plakalarına cezai işlem uygulandı. 

Havadan yapılan kontrollerle otoyollarda ve şehirler arası karayollarında gözlenen "sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme, makas atma, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak ve park etmek" gibi ihlallerin önlenmesi amaçlandı. Vatandaşların güven ve huzur ortamı içinde seyahat edebilmelerine yönelik karadan ve havadan yapılan trafik denetimlerinin aralıksız süreceği kaydedildi.  

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