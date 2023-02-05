Havai fişek davasında kararlar istinaf mahkemesince hukuka uygun bulundu

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 3 Temmuz 2020 tarihinde meydana gelen 7 kişinin hayatını kaybettiği 127 kişinin ise yaralandığı havai fişek fabrikasının patlamasına ilişkin görülen davada karar, 8'inci duruşmada çıkmıştı.

Ferizli ilçesindeki yeni cezaevi kampüsünde bulunan Sakarya Ağır Ceza Mahkemeleri Duruşma Salonu'nda 28 Şubat 2022 tarihinde kararını açıklayan mahkeme heyeti; "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan fabrika sahiplerinden Y.C. ve A.R.E.C.'yi 16 yıl 3 ay, H.A.V.'yi 12 yıl 6 ay ve tutuksuz sanıklar E.Ö., A.A., A.B. ve A.Ç.'yi 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırırken, tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınarak H.A.V.'nin tahliyesine karar vermişti.

Türkiye Barolar Birliği, Kocaeli Barosu, müşteki ile sanık avukatları karar sonrasında Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesine istinaf başvurusu gerçekleştirdi. 3. Ceza Dairesi ise 7 sanık hakkında verilen hapis cezası kararını hukuka uygun buldu.

Burak Can Tokyürek



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.