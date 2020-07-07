Havai fişek kutusu alev aldı, herkes kaçacak yer aradı

Sosyal medyada paylaşılan ve dün akşam Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi'nde yaşanıldığı belirtilen görüntülerde, düğün konvoyu için hazırlık yapılacağı sırada içerisinde onlarca havai fişek bulunan kutu henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı alev aldı.

Fişekler bir anda etrafa yayılmaya başlayınca, konvoya katılanlar etrafa kaçmaya başladı. Ortalık bir anda savaş alanına dönerken, şans eseri yaralanan olmadı.

Çevredeki vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan o anlar, sosyal medyada binlerce kişi tarafından izlendi.

Suat Metin

