Havalandırma bacasından buhar çıkan kamyonda 174 düzensiz göçmen yakalandı

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gevaş ilçesinde bir kamyon durdurulduğu belirtildi. Açıklamada, “Kapalı kasa kamyonda yapılan kontrolde, aracın tavan kısmındaki havalandırma bacasından buhar çıktığının görülmesi üzerine yapılan aramada karton kolilerinin arkasına gizlenmiş 174 yabancı uyruklu yasa dışı göçmen tespit edilerek ilgili kurumlara teslim edilmiştir. Araç sürücüsü S.A. gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere adli makamlara sevk edilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.

Yunus Tuğrul