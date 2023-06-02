Havalandırma boşluğuna düştü, duvar kırılarak kurtarıldı

Erbaa Belediyesine ait Yöresel Ürünler Pazarında görev yapan zabıta ekipleri, havalandırma boşluğundan kedi sesinin geldiğini duydu. Zabıta ekipleri kediyi bulunduğu yerden çıkartamayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Duvarı kıran itfaiye ekipleri, kediye ulaştı. Bulunduğu yerden kurtarılan kediye daha sonra süt verildi. Kedi, yapılan kontrolün ardından sokağa bırakıldı.

Şaban Konyar - Yunus Çiftci

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