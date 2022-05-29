İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Havalar ısınınca ortaya çıktı: Gece uykudayken akrep soktu

Havalar ısınınca ortaya çıktı: Gece uykudayken akrep soktu
Havalar ısınınca ortaya çıktı: Gece uykudayken akrep soktu

Kırıkkale'de gece uykudayken kolundan ve bacağından akrebin sokması neticesinde fenalaşan 86 yaşındaki kadın hastaneye kaldırıldı.

Havalar ısınınca ortaya çıktı: Gece uykudayken akrep soktu - Tıkla İzle

Kırıkkale'de artış gösteren hava sıcaklıkları sebebiyle akrep ve benzeri haşereler yeniden ortaya çıkmaya başladı. Oldukça zehirli olan akrepler, insan ve hayvanları soktuğunda ölüme bile sebep olabiliyor. Bu yılın ilk akrep vakası ise Keskin ilçesine bağlı Hacıobası köyünde meydana geldi. Gece uykudayken Şaziye Şap'ın (86) elinden ve bacağından akrep soktu. Fenalaşan kadın, ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne getirildi. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan talihsiz kadın gözlem altına alındı.

Hasan Ay
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.